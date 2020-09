Nel Asa: Was für ein Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

am Montagmorgen kam es an den Börsen zu einem Knall. Die Aktie des norwegischen Unternehmens Nel Asa ist praktisch in sich zusammen gefallen. Dies hatte ich ähnlich vor gut einer Woche beschrieben – bei weitem aber nicht in diesem Ausmaß erwartet. Was hier passiert, ist ein Alarmzeichen bezogen auf sämtliche Hype-Werte.

Kurs war eingebrochen

Der Kurs war auch vor einer Woche um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung