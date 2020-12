Nel Asa: Unmöglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Nel Asa hat in den vergangenen Tagen einen weiteren enormen Aufschlag hinlegen können. Die Notierungen sind allein am Montag noch einmal um 3,3 % nach oben gezogen. Damit hat der Wert den Weg zu einem neuen Allzeithoch frei gemacht. Am Dienstagmorgen ging es um fast 2 % aufwärts. Dieser Rekordsprung eröffnet ein Kursziel, von dem Analysten noch vor Wochen sagen: Unmöglich.

Unmöglich



