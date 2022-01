Nel Asa: Traumhaft!

Nel Asa hat gestern einen Aufschlag von 8 % geschafft. Dies ist einer der höchsten Tagesgewinne für das Unternehmen, der sich in den vergangenen 18 Monaten überhaupt eingestellt hat. Nun sieht es so aus, als könnten die Notierungen in den kommenden Tagen bereits in den Aufwärtstrend übergehen. Die Vorzeichen für einen Durchbruch nach oben mehren sich. Es wird spannend.

