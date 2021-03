Nel Asa: Jetzt kann alles ganz schnell gehen ...

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa Aktie: Positiver Wochenstart Die Aktie vom norwegischen Wasserstoff-Produzenten Nel Asa zeigt sich zum Start in die neue Woche etwas freundlicher - aktuell geht es um rund 1,2% nach oben auf 2,20 Euro. In der 1-Monats-Betrachtung mussten Nel-Aktionäre einen Kursverlust von rund 22% verbuchen - in den vergangenen Monaten zählten Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa aber zu...