Nel Asa: Hammer!

Liebe Leser, Nel Asa nimmt derzeit einen breiten Raum in den Schlagzeilen ein. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen hat nun am Donnerstag eine weitere interessante Nachricht an den Markt gebracht. Zudem haben sich die Rahmenbedingungen an den Börsen deutlich verbessert. Die Kursentwicklung von Nel Asa steht auf des Messers Schneide. Der nächste Auftrag für Nel Asa Die Rahmenbedingungen für Wasserstoff-Unternehmen oder auch… Hier weiterlesen