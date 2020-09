Nel Asa: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein absoluter Hammer: Nel Asa hat in den ersten Morgenstunden am Mittwoch nun den Schritt zum Allzeithoch geschafft. Die Aktie konnte auf Tradegate um 10:24 Uhr die Marke von 2,18 Euro erreichen. Damit ist ein neues Zeitalter entstanden: Die Aktie hat ein erhebliches Kursziel, das in den kommenden Tagen und Wochen die Leitlinie darstellen wird.

Nel Asa: 2,50 Euro und mehr?

Chartanalysten hatten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung