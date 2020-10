Nel Asa, Ballard und Co.: Quartalsberichte kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

das neue Quartal hat begonnen. Damit müssen Unternehmen, die an den Aktienmärkten notiert sind, auch Bericht über das vergangene Quartal erstatten. Noch wird es etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis die Berichte publiziert werden. In der übernächsten Woche erwarte ich die ersten ernst zu nehmenden Berichte, die auch Relevanz für den gesamten Markt haben.

Fraglich aber ist nach den Ereignissen der



