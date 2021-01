Nel Asa, Ballard Power oder Plug Power – die neuen Stars

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

die Börsen marschieren weiter in beeindruckender Weise nach oben. Die Aktien aus dem Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen sind dabei noch stärker geworden. Dabei purzeln aktuell die Rekorde. So hat ITM Power am Montag gleich zum Beginn der neuen Woche einen neuen Allzeitrekord aufgestellt.

Weil das nicht reicht, schaffte auch PowerCell Sweden mit mehr als 44 Euro ein neues Allzeittop. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung