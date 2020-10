Nel Asa, Ballard Power, Plug Power oder ITM? Die Nr. 1

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

Nel Asa und Co. sind in den vergangenen Tagen teilweise gerupft worden. Aktuell haben sich die Kurse am Freitag wieder etwas erholt. Dennoch suchen immer mehr Investoren einen Anhaltspunkt dafür um zu erfahren, welches dieser Unternehmen eine (fast) sichere Bank ist.

Nel Asa: Vorsicht

Nel Asa etwa hat sich deutlich erholt, nachdem der Skandal um Nikola, das Partner-Unternehmen aus den USA, zunächst ...