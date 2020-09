Nel Asa, Ballard Power, ITM, Plug Power und Co. – wer gewinnt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Lieber Leser,

die Aktie von Nel Asa ist in den vergangenen Tagen eine der am meisten beachteten Titel überhaupt gewesen. Das Papier konnte mit einem Abschlag von gut 2 % auch am Freitag noch nicht wieder in den Normalmodus wechseln. Andere Papiere aus dem selben Sektor, Ballard Power etwa oder ITM, auch Plug Power legten kräftig zu. Wer gewinnt jetzt die Schlacht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung