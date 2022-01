Nel Asa Aktie rekordmässig in Shortselling-Statistik unterwegs. Ändert der US-Auftrag von heute daran etwas?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa Aktie führend. Wobei? Norwegische Aktie mit der höchsten – meldepflichtigen – Shortquote (8,01 %). Norwegische Aktie mit dem absolut höchsten Shortvolumen (1,36 Mrd NOK). Und hier geht es nur um die in Norwegen meldepflichtigen Shortpositionen. Und Nel Asa (ISIN: NO0010081235)? Auftrag.Während die Nel Asa Aktie derzeit (31.01.2022, 13:15 Uhr) mit leichtem Plus an ihrer Heimatbörse bei 11,45 NOK (ca. 1,142 EUR) handelt, verpufft die heutige Meldung des Wasserstoffwerts. Zu Recht? Wenn man nur das Auftragsvolumen betrachtet, relativiert sich die Bedeutung der heutigen Unternehmensmeldung natürlich. Ein Volumen von 5 Mio EUR ist bei einem Jahresumsatz von rund 116 Mio EUR, wie er von Analysten für 2022 erwartet wird, nicht bilanzentscheidend. Aber:

Nel Asa Aktie deckt immer mehr Marktsegmente ab.

Zuletzt ging es um maritime Einsatzmöglichkeiten der Nel Elektrolyseure im Zusammenhang mit der Hyon Kapitalmassnahme, jetzt kommt „nachhaltige“ Nahrungsmittelproduktion hinzu. CO2-neutrale, sogar CO2-negative Produktion von Proteinen mit neuen Technologien. Ein „führendes Unternehmen dieser Branche aus den USA habe Nel Hydrogen US Ltd. einen Auftrag über mehrere Elektrolyseure erteilt.

“This project represents an important opportunity to showcase a green hydrogen solution that supports carbon reduction in the food production industry. We are thrilled to be working with a progressive and visionary leader in this sector”, erläutert Tom Skoczylas, Sales Manager von Nel Hydrogen US.

Spannender, kursbeeinflussender erscheint derzeit Einstellung der professionellen Shortseller gegenüber der Nel Asa Aktie

Derzeit handelt die Nel nahe ihren Jahrestiefstständen, die am 28.01.2022 mit 1,05 EUR (Frankfurt) erreicht worden sind. Eigentlich eine Gelegenheit für Shortseller Gewinne zu realisieren. Aber nicht so bei der Nel Asa Aktie – hier wird offensichtlich noch mehr erwartet. Analog zum Bundesanzeiger für Deutschland stellt die „The Financial Supervisory Authority of Norway“ für den norwegischen Aktienmarkt ein Leerverkaufsregister zur Verfügung. Auch hier werden alle Positionen ab 0,50 % des Aktienkapitals aufgeführt. Wobei möglicherweise die gemeldeten Positionen nur einen Bruchteil der Gesamtshortposition wiedergeben, wie es zuletzt im Research Brief Nr. 10, 2017 der Deutschen Bundesbank hiess: „Veröffentlichte Leerverkaufspositionen machen einen Anteil von rund 21 Prozent aus. Der Großteil, 79 Prozent der gemeldeten Positionen, liegt hingegen unter der Veröffentlichungsschwelle.“

Überblick über die Entwicklung der Shortpositionen der Nel Asa Aktie

Bevor wir zum „Days-to-cover Ratio“ kommen erstmal ein Überblick: Am 28.01.2022 ist immerhin eine geringe Reduktion der Shortpositionen durch die Teil-Gewinnrealisierung eines Fonds feststellbar -am Tag des bisherigen Jahrestiefstkurs. Aber gegenüber der Vorwoche immer noch erhöht: Von 7,79 % auf 8,01 %. Hiermit liegt Nel sowohl nach Prozentsatz (Platz 2 belegt PGS Asa mit nur 3,92 %), als auch nach Wert: 1,35 Mrd NOK „ganz vorne“ in der Short-Statistik der norwegischen Aktienwerte.

Natürlich bot und bietet sich die Nel Aktie für Shortseller an: Extrem hohe Bewertung, „Hoffnungswert“, Wette auf Umsätze und Breakeven, die erst in einegn Jahren möglich sein könnten – schon fast prädestiniert für eine scharfe Kurskorrektur, wenn Zinserhöhungen oder andere Gründe den langjährigen Bullenmarkt „Zurückkommen“ lassen.

Am 22.09.2020 lag die Quote meldepflichtiger Shortpositionen noch bei 0,00 %, – Nel Kurs 15,60 NOK. Wesentliche, fortlaufende Steigerungen der Shortpositionen erfolgten sukzessive seit dem 10.03.2021 ab einem Shortstand von 0,55 % und einem Nel Kurs von 23,70 NOK – lange NACH dem Kurszenit der Nel Aktie, der am 08.01.2021 bei 34,57 NOK lag.

Shortpositionen der Nel Asa Aktie nahmen erst nachdem das Kurs-Messer bereits länger „im Fallen begriffen war“ kräftig zu

Durchaus beschleunigend könnten die steigenden Shortpositonen auf den Kursverlauf der Nel Aktie gewirkt haben, der Auslöser waren sie nicht. Zumindest nicht, wenn man die Höhe der meldepflichtigen Positionen als Indiz für die Gesamtshortposition einer Aktie betrachtet. Und dass jetzt die Shortpositonen auf hohem Niveau verharren, könnte zu zwei konträren Strategien führen:

Entweder die „Hedgefonds“ haben mit ihrer Kurserwartung eines weiteren Rückgangs der Aktie Recht. Dann sollte man die Aktie meiden und abwarten, bis die Shortpositionen wieder ein „normales Level“ erreichen. ODER man spekuliert auf einen Short Squeeze, der dann eintreten könnte, wenn die Nel Aktie eine positive Kursentwicklung „hinlegt“, sodass die Shortparteien zur Verlustbegrenzung/Gewinnsicherung „um jeden Preis“ ihre Positionen neutralisieren/glattstellen wollen. Und dafür interessant ist ein anderer

Platz 1. Im „Days-to-cover Ratio“ liegt die Nel Asa Aktie auch vorne!

Dieses Ratio gibt an, wie lange die Shortparteien benötigen würden, ihre (hier nur die meldepflichtigen) Positionen zu schliessen, wenn das Handelsvolumen täglich den durchschnittlichen Wert der letzten 20 Handelstage erreicht. Und hier würden die „Shorts“,wenn Sie alle angebotenen Aktien „kaufen“ würden insgesamt 14 Tage brauchen – rekordmässig, für Platz 2 würde man nur 10,4 Tage benötigen (Atlantic Saphire).

Milchmädchenrechnung: Eine kräftige Kurssteigerung bei der Nel Aktie könnte das Szenario eines Short Squeeze spannend machen. Aber derzeit sieht es nicht danach aus. Oder kommt vielleicht doch irgendwann eine der Big Orders, von denen Lokke immer wieder spricht?

Es bleibt spannend bei den Norwegern:

Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft.

Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff immer noch aktuell, auch wenn die „Wasserstoffs“ in der derzeitigen Marktschwäche abgetaucht sind. Passend dazu die aktuelle Einschätzung des Analysten von JPMorgan, der zwar dem Wasserstoffsektor aktuelle eine grosse Zukunft zubilligt, aber diese eher bei den Brennstoffzellenproduzenten wie Bloom Energy oder Plug Power verortet, als bei einer Nel oder anderen Elektrolyseur-Produzenten. Er sieht den von vielen Marktbeobachtern erwarteten Run auf Elektrolyseur-Kapazitäten kritisch. Und wer hat am Ende recht? Die Kurse werden auf Dauer die einzig wahre Antwort liefern.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de