Nel Asa-Aktie: Der nächste Crash?

Nel Asa hat am Freitag am Ende einer sehr schwachen Woche nur noch einen minimalen Abschlag hinnehmen müssen. Die Notierungen sind in den zurückliegenden fünf Tagen um insgesamt -8% nach unten gerutscht. Die Kurse sind damit in den vergangenen vier Wochen sogar um insgesamt -23,3 % abwärts gewandert. Es geht jetzt darum, den Abwärtstrend aufzuhalten. Wie groß sind die Chancen?

