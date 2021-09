Nel Asa-Aktie: Das ist unglaublich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa konnte gestern Abend kaum eine Kursbewegung vermelden. Was die Börsen gesehen haben, ist angesichts der vorhergehenden Entwicklungen fast unglaublich. Die Aktie hat wie am Tag zuvor praktisch minimale Auf- und Abschläge verbucht. Am Ende standen 0,11 % Plus zu Buche. Innerhalb von fünf Tagen ist der Wert zwar um + 7,8 % geklettert, nun scheint die Luft allerdings vollkommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



