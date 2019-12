Nel Asa Aktie: Das ist unfassbar!

Nel Asa hat am Ende der vergangenen Woche immerhin eine Erholung eingeleitet, so die Meinung von Chartanalysten. Der Wert habe mit dem Plus von über 2 % die Zeichen gesetzt, auf die der Markt gewartet hatte. Damit sind Kurssteigerungen auf über 80, 85 und sogar 90 Cent möglich. Die Werte könnten in den kommenden Wochen rasch ansteigen – ein Hammer, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



