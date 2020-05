Nel Asa Aktie: Das ist zu tun!

Nel Asa könnte in den kommenden Tagen einen immensen Durchbruch erzielen. Aufgrund des Feiertags in einigen Regionen ist der Börsenhandel nicht so stark wie gewohnt. Die Aktie ist vor dem abschließenden Freitag dieser Woche noch vergleichsweise günstig. Neue Nachrichten gibt es derzeit nicht. Dennoch eröffnen sich zahlreiche neue Aussichten auf ein attraktives Kursziel.

Kursziel: 1,44

Das Kursziel der Chartanalysten jedenfalls ist mit 1,44 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



