Nel Asa Aktie: Das ist ein Zeichen!

Nel Asa hat zuletzt Fragzeichen bei Analysten hinterlassen. Das Unternehmen könnte aber genau jetzt ein neues Zeichen gesetzt haben. Denn am Freitag ging es für die Aktie um ziemlich genau 1 % nach oben. Damit dürfte der Wert in der neuen Woche an der Marke von 1 Euro kratzen. Gelingt es dem Titel, über diese Marke hinaus zu klettern, ist der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



