Nel Asa Aktie: Das ist Wahnsinn!

Nel Asa hat wie erwartet oder von Analysten erhofft am Dienstag gleich wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Das Unternehmen konnte mit seiner Aktie einen Sprung um 2 % nach oben schaffen. Dabei sind die Notierungen nun in den Bereich von fast 88 Cent gekommen und nähern sich den entscheidenden Größen. Der „Wahnsinn“, so Analysten, denn die Aktie kann schneller als gedacht neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung