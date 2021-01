Nel Asa Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die norwegische Aktie von Nel Asa hat sich in den vergangenen Tagen deutlich schwächer gezeigt. Teils war ein Crash befürchtet worden. Immerhin: Am Freitag konnte der Titel zunächst einen kleinen Aufschlag in Höhe von 1 % erreichen. Dies führte den Titel fast wieder auf 3 Euro und damit eine bedeutende Hürde auf dem Weg zurück nach oben. Dennoch bleibt die Entwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung