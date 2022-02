Nel Asa-Aktie: Wunder!

Nel Asa ist deutlich stärker in die neue Woche gestartet, als viele Beobachter dies vermutet hätten. Der Wert konnte mit dem Plus von gut 1,1 % noch keine absolute Trendwende herbeiführen. Dennoch sind die Aussichten auf Kurssteigerungen mittlerweile nicht mehr so trüb wie noch zum Ende der vergangenen Woche. Wie geht es weiter?

Nel Asa und die Wende

