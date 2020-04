Nel Asa Aktie: Der Wochenend-Knaller!

Nel Asa hat immense Chancen, in den nächsten Sitzungen ein Kursziel anzusteuern, das gigantisch sein dürfte. Die Aussichten haben sich gerade zum Ende der vergangenen Woche dramatisch verbessert, so die Meinung von Analyten. In letzter Sekunde gewann der Wert am Freitag dramatisch hinzu. Fast 3 % Aufschlag bei L&S bedeuten, dass die Aktie in den kommenden Tagen mit einem Vorsprung aufwarten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



