Nel Asa Aktie: Wer hat Recht?

Nel Asa Aktie: Die nächste Katastrophe?

Nel Asa hat sich am Montag zum Auftakt der neuen Woche mit einem kleineren Gewinn an den Börsen zurück gemeldet. Dabei wird die Aktie nach Auffassung verschiedener Analysten wegen ihrer aktuellen charttechnischen Situation zumindest einige Schwierigkeiten aufweisen. Aktuell hat der Wert durch einen kleinen Aufschlag wieder eine wichtige Unterstützung erobert. Nur: Die wirtschaftliche Situation war in



