Nel Asa Aktie: Was nun passiert!

Nel Asa steht derzeit in der Entwicklung etwas am Seitenrand. Das Unternehmen ist am Markt zwar noch immer stark gehandelt – Millionen Stücke werden hin- und hergehandelt -, aber es fehlen Impulse von innen heraus und auch vom Markt selbst. Nel Asa allerdings ist nur in Lauerstellung. Die Zukunft könnte noch einmal deutlich besser aussehen.

Wichtige Nachrichten einfach unterschlagen

Der Markt ignoriert etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung