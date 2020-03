Nel Asa Aktie: Was jetzt passiert!

Nel Asa ist am Dienstag in den Wartemodus übergegangen Der Handel selbst läuft auf Normalniveau, das Handelsvolumen ist ausreichend. Die Kurse jedoch treten auf der Stelle. Was jetzt passiert? Es wird spannend.

Nel Asa: Wann der Markt reagiert…

Die Aktie selbst ist damit formal im charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Experten dieser Analyse-Schule. Der Wert klopft weiterhin an der Marke von 90 Cent und



