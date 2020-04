Nel Asa Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Unglaublich, welche relative Stärke Nel Asa jetzt wieder zeigt. Die Aktie marschiert nach oben. Ein Hintergrund: Eine spektakuläre Pressemeldung, die in den deutschen Medien bis dato kaum aufgenommen worden ist. Das Unternehmen hatte zahlreiche neue Aktien emittiert bzw. will diese emittieren. Die neue Aktie ist deutlich überzeichnet. Das wiederum zeigt, wie stark das Interesse an diesem Unternehmen ist.

Aktie stark

Am Donnerstag ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung