Nel Asa Aktie: Wahnsinn, was jetzt kommt!

Nel Asa ist zuletzt am Ende der vergangenen Woche wieder immens gestiegen. Nun fragen sich erste Analysten, was nun folgt. Gewinnmitnahmen im Laufe der vergangenen Woche verschleiern teils den Blick auf den Wahnsinn, der jetzt kommt. Neue Allzeithochs liegen direkt in der Luft.

Der Kampf geht weiter

Nel Asa ist zunächst wirtschaftlich per heute überbewertet. Wer auf die reinen Erlöse und Erträge achtet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung