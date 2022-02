Nel Asa-Aktie: Wahnsinn!

Nel Asa ist am Donnerstag mit einem kräftigen Abschlag von -3,5 % aus dem Handel gegangen. Das ist durchaus enttäuschend, meinen Analysten wie Beobachter gleichermaßen. Die Notierungen sind damit erneut in den Abwärtstrend gerutscht – auch kurzfristig. Wie schnell kann es nun gelingen, den Turnaround zu schaffen und möglicherweise in die Fußstapfen der US-Amerikaner von Plug Power zu treten?

Nel Asa: Schwächer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!