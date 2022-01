Nel Asa-Aktie: Wahnsinn!

Nel Asa ist in aller Munde. Wahnsinn, was diese Aktie in den zurückliegenden Handelssitzungen alles durchlebt hat. Der Titel hat allein am Freitag fast 1 % abgeben müssen, nachdem die Aktie am Vortag mit dem Plus von 3,8 % das Börsenparkett verlassen hatte. Doch die Entwicklung ist brisant und wirft die Frage auf, ob der Kurs jetzt zum günstigen Einstieg einlädt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung