Nel Asa Aktie: Unglaublicher Knall – was ist zu tun?

Nel Asa hat sich als eine der stärksten Branchenwerte in das Wochenende verabschiedet. Der Wert hat in einer Hinsicht einen wichtigen Knall produziert und könnte demnach in der neuen Woche noch einmal stark durchstarten. Immer noch gibt es Analysten, die das Kursziel bei 1 Euro sehen….

Nel Asa: Das wichtige Signal

Der Kursgewinn am Freitag belief sich auf gut 4 % und war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung