Nel Asa-Aktie: Unglaublich!

Nel Asa hat am Donnerstag erneut ein Comeback geschafft. Der Titel nähert sich damit wieder den positiven Signalen, auf die Investoren und Analysten schon lange warten. Wenn nun nach einem Plus von mehr als 4 % auch am Freitag ein weiterer Ausbruch gelingt, dann sind Notierungen von 2 Euro kein zu ehrgeiziges Ziel mehr. Dieser Handelstag war wichtig.

Der neue Ausbruch

Fast mustergültig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung