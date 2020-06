Nel Asa Aktie: Unfassbarer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa hat in der vergangenen Woche einen unfassbaren Hammer möglich gemacht. Die Aktie schaffte in den zurückliegenden Handelstagen einen Kursgewinn von über 8 % und landete zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch. Auf diesem Niveau kann es in den kommenden Tagen zu einem weiteren Allzeithoch kommen – und sogar ein Kurssprung auf ein Kursziel von über 2 Euro ist denkbar. Die Gründe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung