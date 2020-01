Nel Asa Aktie: Unfassbar! Kapitalerhöhung abgeschlossen – gutes Signal

Nel Asa kämpft aktuell wieder um ein Comeback über die Marke von 1 Euro. Dabei ist der Wert an sich schon bestens aufgestellt. Unfassbar, denn an den Märkten ist fast vorbeigegangen, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchführte, die nunmehr abgeschlossen ist. Dabei wurde das bilanzielle Grundkapital erhöht. Insgesamt sind, so Nel Asa selbst, 89 Millionen neuer Aktien ausgegeben worden – im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung