Nel Asa-Aktie: Unfassbar!

Nel Asa ist am Dienstag an den Aktienmärkten deutlich schwächer geworden. Der Kurs des norwegischen Unternehmens aus der Wasserstoff-Branche gab gleich um mehr als 6 % nach. Darin sehen einige Analysten deutliche Zeichen. Die Notierungen kratzen nun an einer wichtigen Marke. Es wird spannend.

Öl und Nel Asa

Nel Asa könnte wie auch andere Unternehmen der Branche vor allem darunter leiden, dass inzwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung