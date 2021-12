Nel Asa-Aktie: Unfassbar!

Nel Asa schaffte am Mittwoch einen deutlichen Aufschlag, mit dem zumindest die meisten Investoren so nicht gerechnet haben dürften. Die Norweger konnten ein Plus von 2,6 % für sich verbuchen. Das gilt als wertvoll: Die Aktie überrannte eine wichtige Hürde.

Nel Asa: Wie weit geht es noch?

Die entscheidende Frage für die Norweger ist derzeit, ob hier lediglich eine Eintagsfliege sich breit gemacht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung