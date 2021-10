Nel Asa-Aktie: Unfassbar

Nel Asa hat sich in der vergangenen Woche mit einem minimalen Rücksetzer aus dem Handel verabschiedet. Es ging allerdings in homöophatischen Dosen abwärts, sodass das Bild zum Beginn der neuen Woche erneut bewertet werden muss. Nel Asa hat sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als etwa der Konkurrent Plug Power. Möglicherweise kommt es in der neuen Woche zu einer deutlich besseren Ausbeute.

