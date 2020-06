Nel Asa Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa hat am Dienstag bereits wieder zugelegt. Die Aktie konnte einen Aufschlag in Höhe von gut 4 % verbuchen – und sich damit in die Nähe seines kürzlich erreichten Allzeithochs schieben. Kürzlich erhielt Nel Asa einen Auftrag von Nikola. Dies scheint den Impuls zur nächsten Rallye zu bringen. Ein Kursziel von mehr als 2 Euro ist realistisch, so Analysten.

