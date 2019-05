Nel Asa Aktie: Der Traum vom „iPhone“ führt zum Absturz

Nel Asa Aktie: Kommt der Crash?

Nel Asa ist an sich in herausragend guter Verfassung. Die Aktie des Unternehmens hat allerdings am Mittwoch einen stattlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der Wert sackte um mehr als 6 % nach unten und dürfte sich nun in einer schwierigeren Situation wiederfinden. Aktuell haben die großen Pläne des Unternehmens allerdings keine positiven Einfluss auf die Wertentwicklung mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung