Nel Asa Aktie Tiefschlag. ITM Power und Linde räubern in Nel’s Hinterhof. In Heroya. 24 MW. Fast in Sichtweite.

Nel Asa Aktie profitierte zuletzt von einem Kursziel von 17,00 NOK (ca,1,70 EUR) /BUY „by Goldman Sachs Analyst“. Und passend kamen bei Nel Asa (ISIN: NO0010081235) zwei frische Leuchtturm-Aufträge mit jeweils 5 Mio USD Volumen hinzu, aber in direkter Nachbarschaft „wilderte“ jetzt die Konkurrenz.Während die Nel Asa Aktie derzeit (07.02.2022, 16:27 Uhr) mit Plus 3,51 % an ihrer Heimatbörse bei 12,99 NOK handelt, ist die Signalwirkung eines frischen Auftrags des Wettbewerbers ITM Power PLC.(ISIN:GB00B0130H42) im Zusammenspiel mit seinem grössten Aktionär (16,3 %) dem Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82)-Konzern „übersehen worden“.

Auch wenn ITM Power, wie Nel, unter den Zweifel des Kapitalmarktes an einer möglichen Profitabilität seines Geschäftsmodells leidet, konnte man nun in Nel’s Hinterhof eindringen. Und trotz der räumlichen Nähe von Nel zum Kunden diesen Auftrag nach Grossbritannien zu holen, ist schon ein starkes Indiz für die Durchsetzungskraft der Kombination eines innovativen Technologieunternehmens mit einem finanzkräftigen Konzern bei der Verteilung/Vergabe von grösseren Aufträgen. Denn gerade hier hat auch Nel’s CEO Lokke immer die Schwäche der Norweger identifiziert und durch Kooperationen versucht „auszubügeln“ – mit der weltweit präsenten Ingenieurgesellschaft AIBEL und der Ingenieur- und Beratungsfirma Wood, die weltweit mit 40.000 Beratern aktiv ist.

Während Nel Asa im November die Serienfertigung in seinem Werk in Heroya für seine PEM-Eelktrolyseure gestartet hat, wird in dem rund 5 KM entfernten „Heroya Industry Park“ eine 24 MW ITM Power-PEM-Elektrolyse-Anlage für den Düngemittelproduzenten Yara Norge AS durch Linde Engineering installiert und betrieben werden.

Dr Graham Cooley, CEO von ITM Power, freut sich: “Decarbonisation of industry is critical to achieving the commitments of countries to reduce greenhouse gas emissions. Globally, the largest use today of hydrogen produced from hydrocarbons is in the production of ammonia for fertilisers. This use has to be curtailed and eventually eliminated. We are very pleased to be working with forward-thinking producers such as Yara and the Norwegian Government to address this issue.”

Und Linde betont die Grossprojekterfahrung, die wohl ausschlaggebend war…

Worauf es ankommt betonte John van der Velden, Senior Vice President Global Sales & Technology, Linde Engineering: “This project showcases Linde Engineering’s market leadership in electrolysis projects. Given the growing demand from the fertilizer industry for green hydrogen, this plant is a step towards further upscaling and increasing the size of these projects worldwide.”

Und der Kunde ergänzte – Magnus Ankarstrand, President von Yara Clean Ammonia: “The project aims to supply the first green ammonia products to the market as early as mid-2023, both as fossil free fertilizers, as well as emission free fuel for ships. Green ammonia is the key to reducing emissions from world food production and long-distance shipping. With this project, we move from intention to actions together with Linde Engineering and local contractors.”