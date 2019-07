Nel Asa Aktie: Sehr klare Tendenz!

Nel Asa konnte am Mittwoch den Handel mit einem Aufschlag von gut 2 % wieder aufnehmen. Damit hat die Aktie bestätigt, was in den vergangenen Tagen schon zu sehen war: Noch immer ist der Wert im klaren Aufwärtstrend. Der Hausse-Modus hat sich durch Rücksetzer in den vergangenen Wochen nicht mehr verändert. Die Aktie ist allein in den zurückliegenden vier Wochen unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



