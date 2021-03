Nel Asa-Aktie: Schwacher Februar geht zu Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In diesem Jahr läuft es für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel Asa noch nicht rund. Nachdem der Januar nicht viel einbrachte, setzte sich dieser Trend auch zuletzt fort. In den vergangenen drei Wochen verlor der Kurs an der Börse mehr als 20% an Wert. Kleinere Aufwärtsbewegungen, die daran etwas hätten verhindern können, gab es kaum. Die kurzzeitig am Freitag zu vernehmenden Niveaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung