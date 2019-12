Nel Asa Aktie: Neue Woche – jetzt kommt der Hammer!

Nel Asa hat sich in einen unfassbaren Zustand manövriert. Laufen die Börsen wie erwartet, dann könnte sich hier aus Sicht von Chartanalysten der größtmögliche Gewinn der vergangenen Wochen anbahnen. Denn: Die Aktie hat das Comeback in den Aufwärtstrend geschafft. Der Wert näherte sich auch am Montag noch einmal bis auf Nachkommastellen der bedeutenden Marke von 75 Cent. Dies entsprach einem Aufschlag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



