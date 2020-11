Nel Asa Aktie: Luft bis 3,00 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa Aktie: In den jüngsten Handelstagen konnten die Bullen zeigen, wer das Sagen hat. So wurde die Oberkante der Seitwärtsphase von ca. 2,20 Euro erreicht. Am gestrigen Handelstage ist bereits eine kleine Gegenwehr der Bären zu erkennen, es entstand eine rote Kerze. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Nel Asa durch den Widerstand bricht ist groß. Sollte also ein Tagesschlusskurs von oberhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



