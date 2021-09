Nel Asa-Aktie: Lohnt der Verkauf jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist unter den Wasserstoff-Werten derzeit einer der schwächeren. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen nicht überzeugen. Nun aber ging es für den Titel immerhin am zweiten Tag in Folge aufwärts. Nach 1,15 % am 20. September gewann der Titel am Folgetag gestern 1,13 %. Die Sprünge sind noch recht gering. Dennoch zeigt sich eine gewisse Stabilität.



