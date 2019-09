Nel Asa Aktie: Kurz vor erneutem Anstieg?

Nel Asa Aktie | ISIN:NO0010081235 | WKN:A0B733

Der Aktienkurs notiert nun schon seit mehrerer Handelstagen in einer kleinen Range um 0,75 Euro herum. Das liegt auch daran, dass es sich hierbei um eine Widerstandszone handelt. Es scheint so, als würden die Bullen Luft holen, um in Kürze nach oben durchzubrechen. Sollte dies gelingen, so kann der Kurs relativ schnell zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung