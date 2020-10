Nel Asa Aktie: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein bitter Auftakt für Nel Asa in diese Woche. Die Kurse des Wertes sind nach unten gerutscht. Dennoch hat sich für den Wert ein weiterer Knaller ergeben, so Analysten mit Blick in die USA. Denn:

Der US-Partner Nikola ist in den vergangenen Handelsstunden deutlich stärker geworden. Dies war nicht erwartet worden, nachdem Nikola zuletzt wegen der massiven Skandal eminent unter Druck geraten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung