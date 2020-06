Nel Asa Aktie: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa war bis dato in den vergangenen Wochen einer der sehr stabilen Werte im Hype-Sektor Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Nun sieht es enger aus, so Analysten. Denn Hyundai kündigte an, ein Brennstoffzellen-Fahrzeug zu etablieren, dass deutlich kostengünstiger sei als bislang. Dies wiederum könnte sich als große Konkurrenz für das Wasserstoff-Segment erweisen. Die Aktie von Nel Asa ist mit einem Abschlag von ...



