Nel Asa Aktie: Knall!

Nel Asa eröffnete den Handel am Mittwoch mit einem weiteren Knall. Es wäre nicht überraschend, wenn etwa in den kommenden Handelsstunden oder zum Wochenende ein ganz neues Allzeithoch für den norwegischen Titel auf den Kurstafeln stehen würde. Nel Asa konnte zum Auftakt am Mittwoch jedenfalls für das nächste Kursziel Zeichen setzen.

Nel Asa: Hartnäckig

Die Aktie ist auf dem Weg dazu, das Allzeithoch ...



