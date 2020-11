Nel Asa Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist mit einem kleinen Abschlag in den Wochenhandel gestartet. Am Gesamtbild des Titels hat sich dadurch am Montag nichts geändert. Die jüngste Entwicklung deutet auf ein neues Top hin. Dies wäre ein Knall – das nächste Allzeithoch kann schon in den kommenden Tagen fallen.

Allzeithoch: Der neue Impuls

Es fehlen weiterhin nur etwa 9 Cent. Dies wäre aus Sicht der Chartanalysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



