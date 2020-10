Nel Asa Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was für ein Knall bei Nel Asa. Es geht seit Tagen nur noch aufwärts, der Aufwärtsmarsch scheint kein Ende zu kennen. Aktuell schaffte die Aktie nun den Sprung in Richtung der Marke von 2 Euro. Das tatsächliche Kursziel bleibt beim Allzeithoch 2,18 Euro im Visier. Nach dem Plus von 6 % am Montag im Späthandel sind die Notierungen nun innerhalb einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung