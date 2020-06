Nel Asa Aktie: Der Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein unglaubliches Rennen liefert sich Nel Asa derzeit mit anderen Unternehmen der Wasserstoff-Branche. Nach einem wahren Knall am Mittwoch ging es zum – teils in Deutschland gefeierten – Feiertag um mehr als 6,5 % nach unten. Dennoch: Nel Asa hat hat am Mittwoch mit einem Kursabschluss von 1,95 Euro einen neuen Allzeitrekord aufgestellt. Der Aufschlag von mehr als 13 % ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung