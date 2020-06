Nel Asa Aktie: Kampf am ersten Preisziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa Aktie: Die Bullen konnten das Wertpapier bis in den Kursbereich um 1,90 Euro treiben. Dort befindet sich die 138 % Ausdehnung der Februar/März Welle. Wie auf der Infografik zu sehen ist, kämpfen die Bullen in diesem Bereich gerade mit den Bären. Falls die Bullen das Rennen machen, so kommt das nächste Preisziel bei 2,10 Euro in den Fokus. Aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung